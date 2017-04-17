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На Рівненщині згорів дах сільської школи

На Рівненщині згорів дах сільської школи

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 17 квітня. УНН. У селі Слобідка Острозького району загорівся дах місцевої школи. Про займання селяни повідомили пожежників о 9:05, розповів кореспонденту УНН інспектор прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.

За його словами, туди негайно направлено два чергових відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Острога.

Рятувальники встановили, що пожежею охоплено значна площа даху школи. Тому додатково на місце пожежі прибуло чергове відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Нетішина Хмельницької області.

“На даний час пожежа локалізована та знаходиться під контролем, проводяться заходи з повної ліквідації. Жертв та постраждалих на пожежі немає. Дах навчального закладу вигорів майже повністю”, — зазначив Д.Мельник.

Нагадаємо, о 05:56 20 березня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с.Андріяшівка Крижопільського району на Вінниччині горить будівля сільської ради.

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