В Ровенской области сгорела крыша сельской школы

По его словам, туда были немедленно направлены два дежурных отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острога.

Спасатели установили, что пожаром охвачена значительная площадь крыши школы. Поэтому дополнительно на место пожара прибыло дежурное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части из города Нетешин Хмельницкой области.

"В настоящее время пожар локализован и находится под контролем, проводятся мероприятия по полной ликвидации. Жертв и пострадавших на пожаре нет. Крыша учебного заведения выгорела почти полностью", - отметил Д.Мельник.

Напомним, в 5:56 20 марта в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с.Андрияшевка Крыжопольского района Винницкой области горело здание сельского совета.