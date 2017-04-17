В Ровенской области сгорела крыша сельской школы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 апреля. УНН. В селе Слободка Острожского района загорелась крыша местной школы. О возгорании местные жители сообщили пожарным в 9:05, рассказал корреспонденту УНН инспектор пресс-службы управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.
По его словам, туда были немедленно направлены два дежурных отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части города Острога.
Спасатели установили, что пожаром охвачена значительная площадь крыши школы. Поэтому дополнительно на место пожара прибыло дежурное отделение 8-й государственной пожарно-спасательной части из города Нетешин Хмельницкой области.
"В настоящее время пожар локализован и находится под контролем, проводятся мероприятия по полной ликвидации. Жертв и пострадавших на пожаре нет. Крыша учебного заведения выгорела почти полностью", - отметил Д.Мельник.
Напомним, в 5:56 20 марта в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с.Андрияшевка Крыжопольского района Винницкой области горело здание сельского совета.