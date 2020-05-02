На Рівненщині затримали організатора нелегального бурштинового бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У п'ятницю за процесуального керівництва Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області викрито злочинну групу, яка займалася незаконним придбанням, зберіганням та обробкою бурштину (ч. 2 ст. 240-1 КК України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генпрокурора.
Прокурори спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР Нацполіції та спецпідрозділом КОРД провели 8 обшуків в м. Сарни та смт. Клесів Сарненського району за адресами проживання учасників злочинної групи, у їхніх транспортних засобах, а також у місцях переробки та зберігання бурштину.
В ході обшуків вилучено понад 100 кг бурштину, у тому числі виробів та обробленого каміння, орієнтовною вартістю понад 1 млн грн. Також вилучені станки та знаряддя для обробки бурштину-сирцю і чорнову бухгалтерію.
За результатами проведених обшуків та встановлених обставин в ході досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України затримано особу, яка підозрюється в організації злочинного промислу.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому місцевому мешканцю про підозру та готується клопотання до слідчого судді про обрання відносно нього запобіжного заходу.
У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.
Тривають заходи із встановлення та документування інших учасників злочинної групи.
Нагадаємо, в організованої групи, причетної до замовного вбивства, вилучили понад 600 кг бурштину.