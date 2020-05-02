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В Ровенской области задержали организатора нелегального янтарного бизнеса

Киев • УНН

 • 18664 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В пятницу под процессуальным руководством Сарненской местной прокуратуры Ровенской области разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным приобретением, хранением и обработкой янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

В Ровенской области задержали организатора нелегального янтарного бизнеса

Прокуроры совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Ровенской области ДВР Нацполиции и спецподразделением КОРД провели 8 обысков в Сарнах и пгт Клесов Сарненского района по адресам проживания участников преступной группы, в их транспортных средствах, а также в местах переработки и хранения янтаря.

В ходе обысков изъято более 100 кг янтаря, в том числе изделий и обработанного камня, ориентировочной стоимостью более 1 млн грн. Также изъяты станки и инструмент для обработки янтаря-сырца и черновую бухгалтерию.

По результатам проведенных обысков и установленных обстоятельств в ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 УПК Украины задержан человек, который подозревается в организации преступного промысла.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному местному жителю о подозрении и готовится ходатайство к следственному судье об избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются мероприятия по установлению и документированию других участников преступной группы.

Напомним, у организованной группы, причастной к заказному убийству, изъяли более 600 кг янтаря.

Украинские Национальные Новости

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