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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50837 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59697 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73685 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 73174 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80886 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130742 просмотра

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У организованной группы, причастной к заказному убийству, изъяли более 600 кг янтаря

У организованной группы, причастной к заказному убийству, изъяли более 600 кг янтаря

Киев  •  УНН

 • 13522 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 600 килограммов незаконно добытого янтаря в участников организованной группы, причастной к подготовке заказного убийства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецподразделения при многоэтапной спецоперации установили, что злоумышленники готовят заказное убийство представителя одной из общественных организаций. Активист публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий 8 апреля оперативники спецслужбы установили и обнаружили место хранения злоумышленниками незаконно добытого янтаря. В ходе проведения обысков в частном доме одного из участников группы правоохранители изъяли более 600 килограммов "солнечного камня", подготовленного к продаже.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в феврале 2020 сотрудники СБУ в Киеве предотвратили заказное убийство представителя одной из общественных организаций, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов.

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