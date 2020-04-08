У организованной группы, причастной к заказному убийству, изъяли более 600 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 600 килограммов незаконно добытого янтаря в участников организованной группы, причастной к подготовке заказного убийства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники спецподразделения при многоэтапной спецоперации установили, что злоумышленники готовят заказное убийство представителя одной из общественных организаций. Активист публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий 8 апреля оперативники спецслужбы установили и обнаружили место хранения злоумышленниками незаконно добытого янтаря. В ходе проведения обысков в частном доме одного из участников группы правоохранители изъяли более 600 килограммов "солнечного камня", подготовленного к продаже.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в феврале 2020 сотрудники СБУ в Киеве предотвратили заказное убийство представителя одной из общественных организаций, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов.