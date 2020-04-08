В організованої групи, причетної до замовного вбивства, вилучили понад 600 кг бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Рівному співробітники Служби безпеки України вилучили понад 600 кілограмів незаконно видобутого бурштину в учасників організованої групи, причетної до підготовки замовного вбивства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Співробітники спецпідрозділу під час багатоетапної спецоперації встановили, що зловмисники готують замовне вбивство представника однієї з громадських організацій. Активіст публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській та Житомирській областях”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході подальших слідчо-оперативних заходів 8 квітня оперативники спецслужби встановили та виявили місце зберігання зловмисниками незаконно видобутого бурштину. В ході проведення обшуків у приватному будинку одного із учасників групи правоохоронці вилучили понад 600 кілограмів “сонячного каменю”, підготовленого до продажу.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у лютому 2020 року співробітники СБУ у Рівному попередили замовне вбивство представника однієї з громадських організацій, який публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів.