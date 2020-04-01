На Рівненщині зафіксували 4 нових випадки коронавірусу, серед хворих - монах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Рівненській області зафіксували 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
“Станом на 19 годину 1 квітня на Рівненщині підтверджено 4 нових випадки захворювання на COVID-19”, — повідомив Коваль.
Так, це 41-річний мешканець Здолбунівщини, монах, який контактував з людиною, яка приїхала з Італії. Коло контактних осіб вже встановлено.
Повідомляється, що ще троє пов’язані із хворою з міста Рівне — працівницею бібліотеки. COVID-19 виявили в її чоловіка, сина та колеги по роботі. Всі вони перебувають на госпіталізації у Рівненській ЦМЛ.
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Наразі з 16 хворих на коронавірус двоє у важкому стані, 14 — середньої важкості.
Зазначається, що у Рівненській області визначили місця для обсервації: 2700 — для медичних працівників та 5108 — для контактних осіб. За потреби для цього залучать готелі, гуртожитки та санаторії.
Нагадаємо, що у Рівному через поширення COVID-19 скасували хресну ходу.