У Тернополі підтвердили третій випадок захворювання на СОVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Тернополі підтвердили ще один випадок захворювання на СОVID-19. Це вже третій випадок захворювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
“У Тернополі підтвердили новий випадок СОVID-19. Коронавірус підтвердився у чоловіка 55-ти років, який повернувся із Польщі. Зараз тернополянин перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з тернополянами, в яких підтвердили коронавірус раніше, хворий не контактував.
“Загалом від початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено СОVID-19 у 3 жителів Тернополя. Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19 раніше, знаходяться на амбулаторному лікуванні”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Тернопільщині на СОVID-19 захворіла півторарічна дитина.