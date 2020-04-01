В Тернополе подтвердили третий случай заболевания СОVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Тернополе подтвердили еще один случай заболевания СОVID-19. Это уже третий случай заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
"В Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19. Коронавирус подтвердился у мужчины 55 лет, который вернулся из Польши. Сейчас житель Тернополя находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с тернополянами, у которых подтвердили коронавирус ранее, больной не контактировал.
"Всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтверждено СОVID-19 в 3 жителей Тернополя. Двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года, в которых подтвердили COVID-19 по-прежнему находятся на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области на СОVID-19 заболел полуторагодовалый ребенок.