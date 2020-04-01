В Ровенской области зафиксировано 4 новых случая коронавируса, среди больных - монах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировали 4 новых случая заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
“По состоянию на 19 часов 1 апреля в Ровенской области подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19”, — сообщил Коваль.
Так, это 41-летний житель Здолбунивского района, монах, который контактировал с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен.
Сообщается, что еще трое связаны с больной из города Ровно — работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе. Все они находятся на госпитализации в Ровенской ЦГБ.
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Сейчас из 16 больных коронавирусом двое в тяжелом состоянии, 14 — средней тяжести.
Отмечается, что в Ровенской области определили места для обсервации: 2700 — для медицинских работников и 5108 — для контактных лиц. При необходимости для этого привлекут гостиницы, общежития и санатории.
Напомним, что в Ровно из-за распространения COVID-19 отменили крестный ход.