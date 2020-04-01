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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69865 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82331 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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В Ровенской области зафиксировано 4 новых случая коронавируса, среди больных - монах

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ровенской области зафиксировали 4 новых случая заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

“По состоянию на 19 часов 1 апреля в Ровенской области подтверждено 4 новых случая заболевания COVID-19”, — сообщил Коваль.

Так, это 41-летний житель Здолбунивского района, монах, который контактировал с человеком, который приехал из Италии. Круг контактных лиц уже установлен.

Сообщается, что еще трое связаны с больной из города Ровно — работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе. Все они находятся на госпитализации в Ровенской ЦГБ.

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Сейчас из 16 больных коронавирусом двое в тяжелом состоянии, 14 — средней тяжести.

Отмечается, что в Ровенской области определили места для обсервации: 2700 — для медицинских работников и 5108 — для контактных лиц. При необходимости для этого привлекут гостиницы, общежития и санатории.

Напомним, что в Ровно из-за распространения COVID-19 отменили крестный ход.

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