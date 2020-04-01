У Рівному через коронавірус скасували хресну ходу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Рівному через поширення COVID-19 скасували хресну ходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Рівненської міської ради.
“Щомісяця у кожну третю п’ятницю наші православні братства організовували хресну ходу кругом Рівного з молитвою за добробут. У зв’язку з тим, що переживає зараз наша країна і людство загалом - хресна хода скасована, замінена просто молитвою”, - сказав єпископ Дубенський Пимен.
Він додав, що очільники УПЦ МП в Рівненській єпархії закликали вірян бути свідомими, молитися, каятися і дотримуватись загальнодержавних приписів.
Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.