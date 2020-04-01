В Ровно из-за коронавируса отменили крестный ход

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86563 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100616 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102009 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110156 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99277 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104570 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106462 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131416 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130412 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Ровно из-за коронавируса отменили крестный ход

В Ровно из-за коронавируса отменили крестный ход

Киев  •  УНН

 • 22348 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ровно из-за распространения COVID-19 отменили крестный ход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Ровенского городского совета.

"Ежемесячно в каждую третью пятницу наши православные братства организовывали крестный ход вокруг Ровно с молитвой о благополучии. В связи с тем, что переживает сейчас наша страна и человечество в целом - крестный ход отменен, заменен просто молитвой", - сказал епископ Дубенский Пимен.

Он добавил, что руководители УПЦ МП в Ровенской епархии призвали верующих быть сознательными, молиться, каяться и соблюдать общегосударственные предписания.

Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

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