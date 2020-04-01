В Ровно из-за коронавируса отменили крестный ход
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ровно из-за распространения COVID-19 отменили крестный ход. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Ровенского городского совета.
"Ежемесячно в каждую третью пятницу наши православные братства организовывали крестный ход вокруг Ровно с молитвой о благополучии. В связи с тем, что переживает сейчас наша страна и человечество в целом - крестный ход отменен, заменен просто молитвой", - сказал епископ Дубенский Пимен.
Он добавил, что руководители УПЦ МП в Ровенской епархии призвали верующих быть сознательными, молиться, каяться и соблюдать общегосударственные предписания.
Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.