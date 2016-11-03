На Рівненщині судитимуть матір, в якої немовля померло від перегрівання
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура Дубенського району передала до суду обвинувальний акт на матір, яку звинувачують у жахливій смерті власного сина. Про це розповів УНН керівник Дубенської місцевої прокуратури Василь Мартинюк.
Жительку одного з сіл району хочуть притягнути до відповідальності через невиконання обов’язків з догляду за дитиною, що зумовило тяжкі наслідки. Санкція 166 КК України статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 3 років.
Мати шести дітей в липні цього року залишила надворі двомісячного малюка у візочку. Слідство встановило, що жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Коли через тривалий час повернулася, дитина була в критичному стані. Лікарі "швидкої" констатували смерть дитини.
Судово-медична експертиза показала, що смерть дитини викликало теплове виснаження і зневоднення. Зокрема, тривале перебування на сонці, коли температура повітря піднялася до 33 градусів. З шести дітей, які народила горе-мати, може виховувати лише двох. На інших чотирьох її позбавили батьківських прав.