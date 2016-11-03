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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25794 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 53828 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 70860 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 140875 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 203662 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 191921 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 212303 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197122 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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На Рівненщині судитимуть матір, в якої немовля померло від перегрівання

На Рівненщині судитимуть матір, в якої немовля померло від перегрівання

Київ • УНН

 • 7822 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратура Дубенського району передала до суду обвинувальний акт на матір, яку звинувачують у жахливій смерті власного сина. Про це розповів УНН керівник Дубенської місцевої прокуратури Василь Мартинюк. 

Жительку одного з сіл району хочуть притягнути до відповідальності через невиконання обов’язків з догляду за дитиною, що зумовило тяжкі наслідки. Санкція 166 КК України статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 3 років.

Мати шести дітей в липні цього року залишила надворі двомісячного малюка у візочку. Слідство встановило, що жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Коли через тривалий час повернулася, дитина була в критичному стані. Лікарі "швидкої" констатували смерть дитини.

Судово-медична експертиза показала, що смерть дитини викликало теплове виснаження і зневоднення. Зокрема, тривале перебування на сонці, коли температура повітря піднялася до 33 градусів. З шести дітей, які народила горе-мати, може виховувати лише двох. На інших чотирьох її позбавили батьківських прав.

Українські Національні Новини

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