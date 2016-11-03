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15 марта, 19:03 • 114649 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164996 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137039 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129581 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112431 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105256 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101290 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134575 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127827 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Ровенской области будут судить мать, у которой младенец умер от перегрева

В Ровенской области будут судить мать, у которой младенец умер от перегрева

Киев • УНН

 • 7822 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Прокуратура Дубенского района передала в суд обвинительный акт на мать, которую обвиняют в ужасной смерти собственного сына. Об этом рассказал УНН руководитель Дубенской местной прокуратуры Василий Мартынюк.

Жительницу одного из сел района хотят привлечь к ответственности за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что обусловило тяжелые последствия. Санкция 166 УК Украины статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Мать шестерых детей в июле этого года оставила на улице двухмесячного малыша в коляске. Следствие установило, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда спустя длительное время вернулась, ребенок был в критическом состоянии. Врачи "скорой" констатировали смерть ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка вызвало тепловое истощение и обезвоживание. В частности, длительное пребывание на солнце, когда температура воздуха поднялась до 33 градусов. С шести детей, родила горе-мать может воспитывать только двух. На остальных четырех ее лишили родительских прав.

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