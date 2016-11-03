В Ровенской области будут судить мать, у которой младенец умер от перегрева

Жительницу одного из сел района хотят привлечь к ответственности за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что обусловило тяжелые последствия. Санкция 166 УК Украины статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Мать шестерых детей в июле этого года оставила на улице двухмесячного малыша в коляске. Следствие установило, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда спустя длительное время вернулась, ребенок был в критическом состоянии. Врачи "скорой" констатировали смерть ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка вызвало тепловое истощение и обезвоживание. В частности, длительное пребывание на солнце, когда температура воздуха поднялась до 33 градусов. С шести детей, родила горе-мать может воспитывать только двух. На остальных четырех ее лишили родительских прав.