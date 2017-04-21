На Рівненщині оголосили карантин через африканську чуму
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. У селі Городок Володимирецького району в приватному господарстві виявили загибель двох свиней. Експертиза засвідчила діагноз — африканська чума, повідомила прес-служба Рівненської ОДА, передає УНН.
У селі запроваджено карантин, там уже працюють відповідні служби. При в’їзді до села встановлені два ветеринарно-поліцейських пости. Облаштовуються дизбар’єри. Спеціалісти обстежують приватні домогосподарства, їх у селі більше 30. Якщо ж нових випадків захворювання не зафіксують, карантин може бути знятий через 40 днів.
Як повідомляв УНН, з початку 2017 року на Рівненщині вже зафіксовано третій випадок загибелі свиней через африканську чуму.
У Березнівському та Рівненському районах після проведених заходів з оздоровлення карантин скасували.
Нагадаємо, відповідно до даних, наданих ОДА, фермери дев’яти областей ще досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней у 2016 році.
За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
А за словами голови Асоціації тваринників І.Пламар, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.