В Ровенской области объявили карантин из-за африканской чумы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26406 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 90637 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146373 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112847 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114176 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111078 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103203 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106682 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103287 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151227 просмотра

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В Ровенской области объявили карантин из-за африканской чумы

В Ровенской области объявили карантин из-за африканской чумы

Киев  •  УНН

 • 8050 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В селе Городок Владимирецкого района в частном хозяйстве обнаружили гибель двух свиней. Экспертиза показала диагноз — африканская чума, сообщила пресс-служба Ровенской ОГА, передает УНН.

В селе введен карантин, там уже работают соответствующие службы. При въезде в село установлены два ветеринарно-полицейских поста. Обустраиваются дизбарьеры. Специалисты обследуют частные домохозяйства, их в селе более 30. Если же новых случаев заболевания не зафиксируют, карантин может быть снят через 40 дней.

Как сообщал УНН, с начала 2017 года в Ровенской области уже зафиксирован третий случай гибели свиней из-за африканской чумы.

В Березновском и Ровенском районах после проведенных мероприятий по оздоровлению карантин отменили.

Напомним, согласно данным, предоставленным ОГА, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней в 2016 году.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

А по словам председателя Ассоциации животноводов И.Пламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.

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