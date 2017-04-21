В Ровенской области объявили карантин из-за африканской чумы

В селе введен карантин, там уже работают соответствующие службы. При въезде в село установлены два ветеринарно-полицейских поста. Обустраиваются дизбарьеры. Специалисты обследуют частные домохозяйства, их в селе более 30. Если же новых случаев заболевания не зафиксируют, карантин может быть снят через 40 дней.

Как сообщал УНН, с начала 2017 года в Ровенской области уже зафиксирован третий случай гибели свиней из-за африканской чумы.

В Березновском и Ровенском районах после проведенных мероприятий по оздоровлению карантин отменили.

Напомним, согласно данным, предоставленным ОГА, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней в 2016 году.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

А по словам председателя Ассоциации животноводов И.Пламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.