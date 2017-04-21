В Ровенской области объявили карантин из-за африканской чумы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В селе Городок Владимирецкого района в частном хозяйстве обнаружили гибель двух свиней. Экспертиза показала диагноз — африканская чума, сообщила пресс-служба Ровенской ОГА, передает УНН.
В селе введен карантин, там уже работают соответствующие службы. При въезде в село установлены два ветеринарно-полицейских поста. Обустраиваются дизбарьеры. Специалисты обследуют частные домохозяйства, их в селе более 30. Если же новых случаев заболевания не зафиксируют, карантин может быть снят через 40 дней.
Как сообщал УНН, с начала 2017 года в Ровенской области уже зафиксирован третий случай гибели свиней из-за африканской чумы.
В Березновском и Ровенском районах после проведенных мероприятий по оздоровлению карантин отменили.
Напомним, согласно данным, предоставленным ОГА, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней в 2016 году.
По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.
А по словам председателя Ассоциации животноводов И.Пламар, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.