На заході України очікується підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Можливе формування дощових паводків з підйомами рівнів води очікується на водоймах через очікувані сильні та дуже сильні дощі. Про це повідомили у прес-центрі ДСНС, передає УНН.
"Протягом 28-30 червня у зв’язку з очікуваними сильними та дуже сильними дощами на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сірету (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків з підйомами рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках та у місцях звуження русел до 2,0-2,5 м, можливий вихід води на заплаву; інтенсивного місцевого схилового стоку; утворення локальних селевих потоків, що можуть мати небезпечні наслідки", – зазначили у ДСНС з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
Завтра, 29 червня, на річці Прут, ділянці Коломия – держкордон, через добігання паводкової хвилі очікується підйом рівня води на 1,3-1,8 над рівнем на 8:00 28 червня. Без негативних наслідків.
"29 червня на р. Прут – м. Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку 193 -246 см над нулем поста, максимальна витрата 414-564 м3/с. 28 червня на 8 год. рівень води на гідропосту Чернівці становив 63 см над нулем поста, без негативних наслідків", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, синоптики попередили про значне ускладнення погодних умов внаслідок злив, шквалів і граду по всій території України, крім Приазов'я, у період 28-29 червня.