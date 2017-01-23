На пробне ЗНО вже зареєструвалося 14% випускників 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Станом на 20 січня на пробне зовнішнє незалежнє оцінювання 2017 року зареєструвалося 27 тис. 864 особи, або близько 14% випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, передає УНН з поисланням на прес-службу УЦОЯО.
"За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 20 січня 2017 року загальна кількість зареєстрованих осіб – 27 тис.864, що становить близько 14% випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного року", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вказано, що найбільші показники зафіксовано у Харківській – 27,75% (3 тис. 467 учасників), Сумській – 23,4% (1 тис. 205), Полтавській –21,9% (1 тис. 572), Дніпропетровській – 20,8% (3 тис. 274) областях.
"Скласти пробний тест з української мови і літератури виявили бажання 24 тис. 860 осіб, математики – 7 тис. 151, історії України – 5 тис. 216, англійської мови – 4 тис. 665, біології – 1 тис. 890, хімії – 1 тис. 280, фізики – 849, географії – 463", - додали в УЦОЯО.
Нагадаємо, реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме до 31 січня 2017 року.