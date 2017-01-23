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На пробное ВНО уже зарегистрировалось 14% выпускников 2017 года

На пробное ВНО уже зарегистрировалось 14% выпускников 2017 года

Киев • УНН

 • 3989 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. По состоянию на 20 января на пробное внешнее независимое оценивание 2017 года зарегистрировалось 27 тыс. 864 человека, или около 14% выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года, передает УНН со поисланням на пресс-службу УЦОКО.

"По данным региональных центров оценивания качества образования, по состоянию на 20 января 2017 года общее количество зарегистрированных лиц - 27 тис.864, что составляет около 14% выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что наибольшие показатели зафиксированы в Харьковской - 27,75% (3 тыс. 467 участников), Сумской - 23,4% (1 тыс. 205), Полтавской -21,9% (1 тыс. 572), Днепропетровской - 20,8% (3 тыс. 274) областях.

"Составить пробный тест по украинскому языку и литературе изъявили желание 24 тыс. 860 человек, математике - 7 тыс. 151, истории Украины - 5 тыс. 216, английскому языку - 4 тыс. 665, биологии - 1 тыс. 890, химии - 1 тыс. 280, физики - 849, географии - 463 ", - добавили в УЦОКО.

Напомним, регистрация лиц для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится до 31 января 2017 года.

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