На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик: є постраждалі

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20584 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 50020 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 65390 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65952 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 96330 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72529 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82670 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95623 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87968 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187802 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
85%
Популярнi новини

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 4722 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 6182 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10641 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

17:25 • 3298 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 5834 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 65390 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187803 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342059 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276613 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14292 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13140 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65952 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20796 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25901 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик: є постраждалі

Київ • УНН

 • 11868 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Рейсовий автобус та легковий автомобіль зіткнулися на ділянці дороги Мукачево — Львів у Івано-Франківській області. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.

На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик: є постраждалі

"19 квітня о 12:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на ділянці дороги Мукачево — Львів у селі Лоєва Надвірнянського району сталася дорожньо-транспортна пригода", – йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що зіткнулися рейсовий автобус "Мерседес Спрінтер", що прямував за маршрутом м. Надвірна — с. Ланчин та легковий автомобіль "Дачія Логан".

"В результаті ДТП автобус з'їхав у кювет. В автобусі перебувало 23 особи, з яких 14 дітей. Внаслідок ДТП пасажир автобуса 1975 р.н. загинув на місці події. Водій автомобіля "Дачія Логан" та 11 пасажирів автобуса, з яких 4 дорослих і 7 дітей 2003 р.н., автомобілем швидкої медичної допомоги доставлені до Надвірнянської центральної районної лікарні", – зазначили рятувальники.

Як зазначили у ГУНП Івано-Франківської області, за попередніми даними, 1 пасажир загинув, а 13 звернулися до лікувальних закладів за наданням медичної допомоги. Після проведення медичного огляду 5 потерпілих госпіталізували.

"Внаслідок з'їзду пасажирського мікроавтобуса в кювет та часткового перекидання 1 пасажир, житель Ланчина, загинув на місці події, а ще 5 його пасажирів госпіталізовано. Серед них четверо неповнолітніх. Трьох доставлено на лікування до обласної дитячої клінічної лікарні, одного - у реанімаційне відділення Надвірнянської районної лікарні. Також у місцевому медзакладі перебуває ще одна потерпіла пасажирка", – уточнили в поліції.

За фактом аварії розпочато досудове слідство (ч.2 ст.286 ККУ). За результатом проведення медичного огляду на визначення стану сп'яніння водіїв, встановлено, що обидва – тверезі. Триває слідство.

Нагадаємо, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом Торецьк-Маріуполь, внаслідок чого водій легковика загинув на місці, а 4 пасажирів госпіталізували.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36