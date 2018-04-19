На Прикарпатті зіткнулися рейсовий автобус та легковик: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Рейсовий автобус та легковий автомобіль зіткнулися на ділянці дороги Мукачево — Львів у Івано-Франківській області. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.
"19 квітня о 12:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на ділянці дороги Мукачево — Львів у селі Лоєва Надвірнянського району сталася дорожньо-транспортна пригода", – йдеться в повідомленні.
З’ясувалося, що зіткнулися рейсовий автобус "Мерседес Спрінтер", що прямував за маршрутом м. Надвірна — с. Ланчин та легковий автомобіль "Дачія Логан".
"В результаті ДТП автобус з'їхав у кювет. В автобусі перебувало 23 особи, з яких 14 дітей. Внаслідок ДТП пасажир автобуса 1975 р.н. загинув на місці події. Водій автомобіля "Дачія Логан" та 11 пасажирів автобуса, з яких 4 дорослих і 7 дітей 2003 р.н., автомобілем швидкої медичної допомоги доставлені до Надвірнянської центральної районної лікарні", – зазначили рятувальники.
Як зазначили у ГУНП Івано-Франківської області, за попередніми даними, 1 пасажир загинув, а 13 звернулися до лікувальних закладів за наданням медичної допомоги. Після проведення медичного огляду 5 потерпілих госпіталізували.
"Внаслідок з'їзду пасажирського мікроавтобуса в кювет та часткового перекидання 1 пасажир, житель Ланчина, загинув на місці події, а ще 5 його пасажирів госпіталізовано. Серед них четверо неповнолітніх. Трьох доставлено на лікування до обласної дитячої клінічної лікарні, одного - у реанімаційне відділення Надвірнянської районної лікарні. Також у місцевому медзакладі перебуває ще одна потерпіла пасажирка", – уточнили в поліції.
За фактом аварії розпочато досудове слідство (ч.2 ст.286 ККУ). За результатом проведення медичного огляду на визначення стану сп'яніння водіїв, встановлено, що обидва – тверезі. Триває слідство.
Нагадаємо, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом Торецьк-Маріуполь, внаслідок чого водій легковика загинув на місці, а 4 пасажирів госпіталізували.