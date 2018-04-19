На Прикарпатье столкнулись рейсовый автобус и легковушка: есть пострадавшие

"19 апреля в 12:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на участке дороги Мукачево - Львов в селе Лоева Надворнянского района произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что столкнулись рейсовый автобус "Мерседес Спринтер", следовавший по маршруту г. Надворная - с. Ланчин и легковой автомобиль "Дачия Логан".

"В результате ДТП автобус съехал в кювет. В автобусе находилось 23 человека, из которых 14 детей. В результате ДТП пассажир автобуса 1975 г.р. погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля "Дачия Логан" и 11 пассажиров автобуса, из которых 4 взрослых и 7 детей 2003 г.р., автомобилем скорой медицинской помощи доставлены в Надворнянскую центральную районную больницу", - отметили спасатели.

Как отметили в ГУНП Ивано-Франковской области, по предварительным данным, 1 пассажир погиб, а 13 обратились в лечебные учреждения за медицинской помощью. После проведения медицинского осмотра 5 пострадавших госпитализировали.

"В результате съезда пассажирского микроавтобуса в кювет и частичного опрокидывания 1 пассажир, житель Ланчина, погиб на месте происшествия, а еще 5 его пассажиров госпитализированы. Среди них четверо несовершеннолетних. Трех доставили на лечение в областную детскую клиническую больницу, одного - в реанимационное отделение Надворнянской районной больницы. Также в местном медучреждении находится еще одна пострадавшая пассажирка", - уточнили в полиции.

По факту аварии начато досудебное следствие (ч.2 ст.286 УК). По результатам проведения медицинского освидетельствования на определение состояния опьянения водителей, установлено, что оба - трезвые. Продолжается следствие.

Напомним, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом Торецк-Мариуполь, в результате чего водитель легковушки погиб на месте, а 4 пассажиров госпитализировали.