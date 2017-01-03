На Прикарпатті рятувальники зняли з Говерли травмованого туриста
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 3 січня. УНН. Вчора близько 14:35 чоловік пошкодив ногу і не зміг спуститися з вершини самотужки, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ДСНС.
“До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку на горі Мала Говерла Яремчанської міськради турист з Харкова травмував ліву нижню кінцівку і самостійно не може продовжити пересування”, — сказано в повідомленні.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт о 15:10 були направлені рятувальники смт Ворохта в кількості 6 осіб та 1 одиниця техніки.
О 18:00 гірські рятувальники транспортували постраждалого в БС “Заросляк”, звідки на автомобілі постраждалого доставили в Яремчанську центральну міську лікарню.
Нагадаємо, 29 грудня о 13:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що на горі Говерла біля селища Ворохта заблукали двоє туристів з Києва.