На Прикарпатті рятувальники зняли з Говерли травмованого туриста

“До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку на горі Мала Говерла Яремчанської міськради турист з Харкова травмував ліву нижню кінцівку і самостійно не може продовжити пересування”, — сказано в повідомленні.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт о 15:10 були направлені рятувальники смт Ворохта в кількості 6 осіб та 1 одиниця техніки.

О 18:00 гірські рятувальники транспортували постраждалого в БС “Заросляк”, звідки на автомобілі постраждалого доставили в Яремчанську центральну міську лікарню.

Нагадаємо, 29 грудня о 13:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що на горі Говерла біля селища Ворохта заблукали двоє туристів з Києва.