На Прикарпатье спасатели сняли с Говерлы травмированного туриста
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. Вчера около 14:35 мужчина повредил ногу и не смог спуститься с вершины самостоятельно, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ГосЧС.
"В Службу спасения поступило сообщение о том, что во время отдыха на горе Малая Говерла Яремчанского горсовета турист из Харькова травмировал левую нижнюю конечность и самостоятельно не может продолжать передвижение", - сказано в сообщении.
Для проведения поисково-спасательных работ в 15:10 были направлены спасатели пгт Ворохта в количестве 6 человек и 1 единица техники.
В 18:00 горные спасатели транспортировали пострадавшего в БС "Заросляк", откуда на автомобиле доставили в Яремчанскую центральную городскую больницу.
Напомним, 29 декабря в 13:20 спасателям поступило сообщение, что на горе Говерла возле поселка Ворохта заблудились двое туристов из Киева.