На Прикарпатті потік річки зніс з берега колибу

"30.06.2018 – поплив літній зал у колибі", – прокоментував він.

Так, на відеозаписі видно, як потік річки змив частину літнього залу. Потім цю частину прибудови понесло за течією.

Варто зазначити, що 30 червня Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджала про розвиток дощового паводку та підйом рівнів води на водоймах України внаслідок негоди, зокрема на річках басейна Дністра.

Нагадаємо, у зв'язку з грозою та поривами вітру знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях України.