На Прикарпатті потік річки зніс з берега колибу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Через повінь річка Лімниця вийшла з берегів, внаслідок чого вода змила частину літнього залу у колибі, роташованій на березі у с. Добровляни на Івано-Франківщині. Фото та відео інциденту опублікував користувач Facebook Олег Ярема на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН.
"30.06.2018 – поплив літній зал у колибі", – прокоментував він.
Так, на відеозаписі видно, як потік річки змив частину літнього залу. Потім цю частину прибудови понесло за течією.
Варто зазначити, що 30 червня Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджала про розвиток дощового паводку та підйом рівнів води на водоймах України внаслідок негоди, зокрема на річках басейна Дністра.
Нагадаємо, у зв'язку з грозою та поривами вітру знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях України.