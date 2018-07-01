На Прикарпатье поток реки снес с берега колыбу

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 21299 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102144 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117568 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137983 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143712 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181512 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156808 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143028 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130672 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 192090 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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На Прикарпатье поток реки снес с берега колыбу

На Прикарпатье поток реки снес с берега колыбу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Из-за наводнения река Ломница вышла из берегов, в результате чего вода смыла часть летнего зала в колыбе, расположенной на берегу в с. Добровляни в Ивано-Франковской области. Фото и видео инцидента опубликовал пользователь Facebook Олег Ярема на своей странице в соцсети, передает УНН.

"30.06.2018 – поплыл летний зал в колыбе", – прокомментировал он.

Так, на видеозаписи видно, как поток реки смыл часть летнего зала. Затем эту часть пристройки понесло по течению.

Стоит отметить, что 30 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о развитии дождевого паводка и подъем уровней воды на водоемах Украины в результате непогоды, в частности на реках бассейна Днестра.

Напомним, в связи с грозой и порывами ветра обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях Украины.

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