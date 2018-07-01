На Прикарпатті під час рафтингу перекинувся човен із туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Під час сплаву річкою Черемош перекинувся човен з групою туристів та інструктором. Внаслідок цього загинула одна людина. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
Так, інцидент стався біля с. Красник Верховинського району.
"Вчора о 15:00 до оперативно-координаційного центру У ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що під час рафтингу перекинувся човен з групою туристів та інструктором", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок цього загинув чоловік 1992 року народження – попередньо, мешканець Черкаської області. Місцеве населення витягло його з води до прибуття рятувальників.
На місце інциденту направили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.
Нагадаємо, турист з Одеси застряг серед річки Бистриця в Івано-Франківській області.