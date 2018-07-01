На Прикарпатті під час рафтингу перекинувся човен із туристами

Так, інцидент стався біля с. Красник Верховинського району.

"Вчора о 15:00 до оперативно-координаційного центру У ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що під час рафтингу перекинувся човен з групою туристів та інструктором", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок цього загинув чоловік 1992 року народження – попередньо, мешканець Черкаської області. Місцеве населення витягло його з води до прибуття рятувальників.

На місце інциденту направили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки.

Нагадаємо, турист з Одеси застряг серед річки Бистриця в Івано-Франківській області.