На Прикарпатті автопоїзд розчавив пенсіонерку
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вчора, 9 листопада у Рогатині, внаслідок ДТП, смертельні тілесні ушкодження отримала 78-річна жителька райцентру, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Наразі слідство встановлює, чому жінка у момент початку руху автопоїзда MAN на повороті опинилася між сідловим тягачем та напівпричепом-цистерною.
Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.
Нагадаємо, у Києві судитимуть депутата Макарівської райради, який скоїв смертельну ДТП на Кільцевій дорозі, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна постраждала.