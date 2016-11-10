На Прикарпатье автопоезд раздавил пенсионерку
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вчера, 9 ноября в Рогатине, в результате ДТП, смертельные телесные повреждения получила 78-летняя жительница райцентра, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Следствие устанавливает, почему женщина в момент начала движения автопоезда MAN на повороте оказалась между седельным тягачем и полуприцепом-цистерной.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Напомним, в Киеве будут судить депутата Макаровского райсовета, который совершил смертельное ДТП на Кольцевой дороге, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.