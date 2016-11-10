На Прикарпатье автопоезд раздавил пенсионерку

Следствие устанавливает, почему женщина в момент начала движения автопоезда MAN на повороте оказалась между седельным тягачем и полуприцепом-цистерной.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Напомним, в Киеве будут судить депутата Макаровского райсовета, который совершил смертельное ДТП на Кольцевой дороге, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.