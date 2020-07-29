На Представництво Президента в АР Крим здійснено кібератаку

“В рамках міжвідомчої співпраці та координації Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим та Головне управління СБ України в АР Крим знешкоджено та усунуто цілеспрямовану кібератаку на Представництво, організовану хакерським угрупуванням, підконтрольним ФСБ РФ”, — вказано у повідомленні.

Там також додали, що: “Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність Представництва. Представництво і Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації”.

Додамо, протягом першого кварталу року СБУ нейтралізувала 103 кібератаки російських хакерів на держустанови.