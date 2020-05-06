СБУ нейтралізувала 103 кібератаки російських хакерів на держустанови
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні протягом першого кварталу цього року Служба безпеки України нейтралізувала 103 кібератаки і завадила російським хакерам отримати дані держустанов. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Фахівці Служби безпеки України нейтралізували 103 кібератаки на інформаційні ресурси державних органів влади протягом першого кварталу 2020 року. Починаючи з березня, значна кількість атак відбувається проти відомств, які забезпечують боротьбу з COVID-19 – протидії таким атакам приділяється особлива увага", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з початку карантину хакерські угруповання, зокрема, масово направляють на поштові скриньки державних установ електронні листи на тематику коронавірусу. До е-мейлів насправді прикріплені файли зі шкідливим програмним кодом, який активізується при відкриванні листа.
"Більшість хакерських атак скеровані російськими спецслужбами, які намагаються отримати віддалений доступ до комп’ютерів українських держорганів. Потім вони планують спотворювати чи знищувати дані, поширювати фейки нібито від імені держструктур, а також дискредитувати дії української влади", - зазначається у повідомленні.
Загалом у січні-березні СБУ припинила роботу майже 2 тисяч веб-ресурсів, які хакери використовували для здійснення кібератак.
"За зібраними матеріалами відкрито 117 кримінальних проваджень, у тому числі 42 - за фактами несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерів, автоматизованих систем і комп’ютерних мереж (статті 361, 362 ККУ)", - повідомляє СБУ.
Нагадаємо, в Україні протягом тижня зафіксовано 10 атак на сайти Офісу Президента.