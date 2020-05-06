СБУ нейтрализовала 103 кибератаки российских хакеров на госучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине в течение первого квартала этого года Служба безопасности Украины нейтрализовала 103 кибератаки и помешала российским хакерам получить данные госучреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Специалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных органов власти в течение первого квартала 2020 года. Начиная с марта, значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают борьбу с COVID-19 - противодействию таким атакам уделяется особое внимание", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с начала карантина хакерские группировки, в частности, массово направляют на почтовые ящики государственных учреждений электронные письма на тему коронавируса. К е-мейлам на самом деле прикреплены файлы с вредоносным программным кодом, который активизируется при открывании письма.
"Большинство хакерских атак направлены российскими спецслужбами, которые пытаются получить удаленный доступ к компьютерам украинских госорганов. Затем они планируют искажать или уничтожать данные, распространять фейки якобы от имени госструктур, а также дискредитировать действия украинской власти", - отмечается в сообщении.
Всего в январе-марте СБУ прекратила работу почти 2 тысяч веб-ресурсов, которые хакеры использовали для осуществления кибератак.
"По собранным материалам открыто 117 уголовных производств, в том числе 42 - по фактам несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей (статьи 361, 362 УК)", - сообщает СБУ.
Напомним, в Украине в течение недели зафиксировано 10 атак на сайты Офиса Президента.