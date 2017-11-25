На пожежі у Київській області загинула 84-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні вранці близько 10:00 у смт Володарка сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомили у прес-службі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій, передає УНН.
На місце виїхали співробітники ДСНС. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло господарки без ознак життя.
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“Пожежу було локалізовано о 10:24 та ліквідовано о 10:37. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло господарки 1933 р.н. До ліквідації пожежі залучалося 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки”, — повідомили у відомстві.
Наразі співробітники поліції з’ясовують обставини події.
Нагадаємо, 23 листопада у Київській області 30 мешканців залишилися без житла через пожежу.
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