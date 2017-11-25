На пожежі у Київській області загинула 84-річна жінка

На місце виїхали співробітники ДСНС. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло господарки без ознак життя.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через пожежу у львівській багатоповерхівці евакуювали 30 людей

“Пожежу було локалізовано о 10:24 та ліквідовано о 10:37. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло господарки 1933 р.н. До ліквідації пожежі залучалося 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки”, — повідомили у відомстві.

Наразі співробітники поліції з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, 23 листопада у Київській області 30 мешканців залишилися без житла через пожежу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У пожежі в п’ятизірковому готелі в Батумі загинули 11 людей