На пожаре в Киевской области погибла 84-летняя женщина

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 66259 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 49294 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 57939 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 66951 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113497 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114022 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 140645 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107313 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108736 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113336 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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На пожаре в Киевской области погибла 84-летняя женщина

На пожаре в Киевской области погибла 84-летняя женщина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня утром около 10:00 в пгт Володарка произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

На место выехали сотрудники ГСЧС. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки без признаков жизни.

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“Пожар был локализован в 10:24 и ликвидирован в 10:37. Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяйки 1933 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники”, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 ноября в Киевской области 30 жителей остались без жилья из-за пожара .

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