На пожаре в Киевской области погибла 84-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня утром около 10:00 в пгт Володарка произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
На место выехали сотрудники ГСЧС. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки без признаков жизни.
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“Пожар был локализован в 10:24 и ликвидирован в 10:37. Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяйки 1933 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники”, — сообщили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Напомним, 23 ноября в Киевской области 30 жителей остались без жилья из-за пожара .
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