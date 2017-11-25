На пожаре в Киевской области погибла 84-летняя женщина

На место выехали сотрудники ГСЧС. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяйки без признаков жизни.

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“Пожар был локализован в 10:24 и ликвидирован в 10:37. Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяйки 1933 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники”, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, 23 ноября в Киевской области 30 жителей остались без жилья из-за пожара .

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