На пожежах за тиждень загинули 17 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні за тиждень з 5 по 11 серпня загинули на пожежах 17 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"Ліквідовано 1 тис. 530 пожеж, врятовано на пожежах 31 особу та не допущено знищення вогнем 371 будівлі 45 одиниць техніки. На пожежах загинуло 17 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 726 тис. грн", - вказали рятувальники.
Нагадаємо, в Україні за тиждень втопилися майже 30 людей.