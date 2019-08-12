На пожарах за неделю погибли 17 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине за неделю с 5 по 11 августа погибли на пожарах 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"Ликвидировано 1 тыс. 530 пожаров, спасено на пожарах 31 человека и не допущено уничтожение огнем 371 здания, 45 единиц техники. На пожарах погибло 17 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 3 млн 726 тыс. грн", - указали спасатели.
Напомним, в Украине за неделю утонули почти 30 человек.