На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не менше 5 років – Кличко

"Сьогодні на території зоопарку тривають роботи з будівництва паркінгу на понад 400 авто. Його плануємо відкрити вже в вересні. Продовжують також будувати новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року", - зазначив він.

За словами мера, в рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого "житла" для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, в зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами.

"Поки що оновили частину Київського зоопарку, зокрема, в рамках першої черги реконструкції, облаштували нову вхідну групу з гарною площею перед входом та новими приміщеннями, оновили скульптури “левів” і “зубра”, розчистили озера, відкрили новий павільйон для пеліканів, універсальний вольєр для птахів і звірів. А також громадські вбиральні та медпункт… На повну реконструкцію зоопарку потрібно не менше п'яти років", - додав Кличко.

Нагадаємо, у Київському зоопарку народилася альпака, яку назвали Зара.