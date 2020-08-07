На повну реконструкцію столичного зоопарку необхідно не менше 5 років – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На повну реконструкцію київського зоопарку необхідно не менше 5 років, наразі на території зоопарку тривають роботи із будівництва паркінгу, який планують відкрити у вересня цього року. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на території зоопарку тривають роботи з будівництва паркінгу на понад 400 авто. Його плануємо відкрити вже в вересні. Продовжують також будувати новий приматник із зимовими та літніми вольєрами. Його будівництво завершать наступного року", - зазначив він.
За словами мера, в рамках наступної черги реконструкції, окрім оновленого "житла" для тварин, господарчих приміщень та благоустрою території, в зоопарку, зокрема, зведуть ветеринарну клініку з карантинними вольєрами.
"Поки що оновили частину Київського зоопарку, зокрема, в рамках першої черги реконструкції, облаштували нову вхідну групу з гарною площею перед входом та новими приміщеннями, оновили скульптури “левів” і “зубра”, розчистили озера, відкрили новий павільйон для пеліканів, універсальний вольєр для птахів і звірів. А також громадські вбиральні та медпункт… На повну реконструкцію зоопарку потрібно не менше п'яти років", - додав Кличко.
Нагадаємо, у Київському зоопарку народилася альпака, яку назвали Зара.