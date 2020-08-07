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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75712 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100631 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106242 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126126 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100933 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101806 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103817 просмотра

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На полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет - Кличко

На полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет - Кличко

Киев  •  УНН

 • 14151 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. На полную реконструкцию киевского зоопарка необходимо не менее 5 лет, в настоящее время на территории зоопарка продолжаются работы по строительству паркинга, который планируют открыть в сентября этого года. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня на территории зоопарка продолжаются работы по строительству паркинга на более 400 авто. Его планируем открыть уже в сентябре. Продолжают также строить новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году", - отметил он.

По словам мэра, в рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами.

"Пока обновили часть Киевского зоопарка, в частности, в рамках первой очереди реконструкции, обустроили новую входную группу с хорошей площадью перед входом и новыми помещениями, обновили скульптуры "львов" и "зубра", расчистили озера, открыли новый павильон для пеликанов, универсальный вольер для птиц и зверей. А также общественные уборные и медпункт... На полную реконструкцию зоопарка нужно не менее пяти лет", - добавил Кличко.

Напомним, в Киевском зоопарке родилась альпака, которую назвали Зара.

Украинские Национальные Новости

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