На полную реконструкцию столичного зоопарка необходимо не менее 5 лет - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На полную реконструкцию киевского зоопарка необходимо не менее 5 лет, в настоящее время на территории зоопарка продолжаются работы по строительству паркинга, который планируют открыть в сентября этого года. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на территории зоопарка продолжаются работы по строительству паркинга на более 400 авто. Его планируем открыть уже в сентябре. Продолжают также строить новый приматник с зимними и летними вольерами. Его строительство завершат в следующем году", - отметил он.
По словам мэра, в рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке, в частности, возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами.
"Пока обновили часть Киевского зоопарка, в частности, в рамках первой очереди реконструкции, обустроили новую входную группу с хорошей площадью перед входом и новыми помещениями, обновили скульптуры "львов" и "зубра", расчистили озера, открыли новый павильон для пеликанов, универсальный вольер для птиц и зверей. А также общественные уборные и медпункт... На полную реконструкцию зоопарка нужно не менее пяти лет", - добавил Кличко.
Напомним, в Киевском зоопарке родилась альпака, которую назвали Зара.