На Полтавщині чули вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Миргороді Полтавської області пролунав вибух після того, як стало відомо, що російські ракети рухалися в цьому напрямку, пошкодивши промисловий об'єкт і поранивши одну людину.
У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух ракет у напрямку Миргорода.
Наразі у Полтавській області оголошено повітряну тривогу.
Полтавщина: в результаті обстрілу рф пошкоджено промисловий об'єкт та поранено людину05.06.24, 08:03 • 24035 переглядiв