Полтавщина: в результаті обстрілу рф пошкоджено промисловий об'єкт та поранено людину
Київ • УНН
За словами голови Полтавської обласної Військової адміністрації, в результаті ворожого обстрілу в Полтавській області постраждав промисловий об'єкт і одна людина отримала поранення, але відмовилася від госпіталізації.
На Полтавщині внаслідок ворожої агресії зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт. Серед постраждалих є один чоловік, який відмовився від госпіталізації. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Деталі
Уночі армія терористів обстріляла Полтавську область.
Хоча по ворожих БпЛА відпрацювали вогневі групи, на жаль, на території області зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт.
Крім того, один чоловік постраждав, але він відмовився від госпіталізації.
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