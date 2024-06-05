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Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек
Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих
Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки
Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области
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Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек
По словам главы Полтавской областной военной администрации, в результате вражеского обстрела в Полтавской области пострадал промышленный объект и один человек получил ранения, но отказался от госпитализации.
Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников
Украинские средства ПВО сбили 22 из 27 беспилотников иранского производства "Шахед", запущенных рф из Курска и Крыма в ходе ночной атаки 5 июня 2024 года.
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома
Противник обстрелял Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив объекты инфраструктуры, 5 жилых домов, 3 хозяйственных здания и линию электропередач, но обошлось без жертв.
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих
В течение суток рф потеряла 1280 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери составили 513 700 военнослужащих с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки
За минувшие сутки оккупационные войска совершили 440 обстрелов 7 гражданских населенных пунктов в Запорожской области Украины, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из ракетных и артиллерийских систем, в результате чего жилым районам был нанесен ущерб, но жертв среди гражданского населения не было.
Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области
По данным ГНС Украины, был замечен истребитель МиГ-31К, взлетевший с аэродрома саваслейка в нижегородской области рф.
Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц
Кибератака программы-вымогателя на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила медицинские процедуры и обслуживание в нескольких лондонских больницах, вынудив перенаправить пациентов в другие учреждения.
Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой
российский военачальник был приговорен к 10 годам заключения за приказ расстрелять гражданского человека, который отказался похоронить тело знакомой в яме.
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды
Сегодня, пятого июня, любители воздушных путешествий во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня воздушных шаров. Именно пятого июня 11783 года во французском городе Анноне братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье совершили первый полет на воздушном шаре.
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость
На саммите G7 в Италии будут обсуждаться неизменная поддержка Украины, использование замороженных активов рф для оказания помощи Украине, дальнейшие санкции в отношении рф, меры по обеспечению экономической устойчивости и усиление приверженности поддержке развивающихся стран.