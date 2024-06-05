Полтавщина: в результате обстрела рф поврежден промышленный объект и ранен человек

На Полтавщине в результате вражеской агрессии зафиксировано попадание в промышленный объект. Среди пострадавших есть один человек, который отказался от госпитализации. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

Ночью армия террористов обстреляла Полтавскую область.

Хотя по вражеским БпЛА отработали огневые группы, к сожалению, на территории области зафиксировано попадание в промышленный объект.

Кроме того, один человек пострадал, но он отказался от госпитализации.

В который раз призываю каждого и каждую не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя! Слава Украине - заявил Филипп Пронин.

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