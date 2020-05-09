На Полтавщині заходи до 9 травня відбулися без суттєвих порушень публічного порядку

“На Полтавщині заходи 9 травня відбулися без суттєвих порушень публічного порядку. У Полтавській області відбулися 30 заходів, присвячених 75-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Серед них: 26 покладань квітів до пам’ятних знаків та 4 автопробіги”, — йдеться в повідомленні.

Також до забезпечення публічного порядку та дотримання карантинних обмежень під час заходів були залучені близько 200 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

“Загалом правопорядок в області забезпечують близько 500 правоохоронців. Поліція продовжує працювати у посиленому режимі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час відзначення Дня Перемоги троє людей порушили карантинні правила.