На Полтавщине мероприятия к 9 мая прошли без существенных нарушений общественного порядка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На Полтавской области мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без существенных нарушений общественного порядка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
“В Полтавской области мероприятия к 9 мая прошли без существенных нарушений общественного порядка. В Полтавской области состоялись 30 мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне. Среди них: 26 возложений цветов к памятным знакам и 4 автопробега”, — говорится в сообщении.
Также к обеспечению общественного порядка и соблюдению карантина во время мероприятий были привлечены около 200 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
“В целом правопорядок в области обеспечивают около 500 правоохранителей. Полиция продолжает работать в усиленном режиме”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве во время празднования Дня Победы трое мужчин нарушили карантинные правила.