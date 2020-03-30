На Полтавщині зафіксовано трьох осіб з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У трьох жителів Полтавщини зафіксовані підозри на коронавірусну інфекцію, експрес-тести у них негативні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
"Очільник області (голова облдержадміністрації Олег Синєгубов - ред.) зазначив, що у трьох жителів регіону зафіксовані підозри на коронавірусну інфекцію: у 2 жінок із Кременчука – 34 і 69 років, жительки Горішніх Плавнів – 29 років", - йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що усі підозрювані на коронавірус перебувають в інфекційних стаціонарах, експрес-тести у всіх трьох – негативні.
"Всім проводиться дослідження ПЛР-методом у нашому обласному лабораторному центрі, очікуємо результати. Лише ці тести можуть підтвердити або спростувати наявність вірусу COVID-19", – повідомив Синєгубов.
Також Синєгубов повідомив, що у жительок Полтави та Кременчука, у яких раніше експрес-тести показали коронавірус, ПЛР-тести його не підтвердили.
Окрім того Синєгубов повідомив, що станом на 30 березня на самоізоляції в області перебувають 2048 людей – переважно це громадяни, які повернулися з-за кордону. Вони під наглядом сімейних лікарів.
Нагадаємо, у Полтавській області лабораторно підтверджений 1 випадок захворювання на коронавірус.
Додамо, що на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19, з них 11 - летальні.