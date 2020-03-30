В Полтавской области зафиксированы три человека с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. У трех жителей Полтавской области зафиксированы подозрения на коронавирусную инфекцию, экспресс-тесты у них отрицательные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
"Глава области (глава облгосадминистрации Олег Синегубов - ред.) отметил, что у трех жителей региона зафиксированы подозрения на коронавирусную инфекцию: у 2 женщин из Кременчуга - 34 и 69 лет, жительницы Горишних Плавней - 29 лет", - говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что все подозреваемые на коронавирус находятся в инфекционных стационарах, экспресс-тесты у всех трех - отрицательные.
"Всем проводится исследование ПЦР-методом в нашем областном лабораторном центре, ожидаем результаты. Только эти тесты могут подтвердить или опровергнуть наличие вируса COVID-19", - сообщил Синегубов.
Также Синегубов сообщил, что у жительниц Полтавы и Кременчуга, у которых ранее экспресс-тесты показали коронавирус, ПЦР-тесты его не подтвердили.
Кроме того Синегубов сообщил, что по состоянию на 30 марта на самоизоляции в области находятся 2048 человек - в основном это граждане, которые вернулись из-за границы. Они под наблюдением семейных врачей.
Напомним, в Полтавской области лабораторно подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом.
Добавим, что на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальные.