На Полтавщині внаслідок ДТП травмовано 5 осіб, серед яких дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У місті Миргород Полтавської області сталася ДТП, у якій було травмовано п'ятеро людей, серед яких малолітня дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, У Миргороді, 5 серпня, близько 16:30, по вулиці Хорольській відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Jetta та "ВАЗ-21093".
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав 24-річний водій Volkswagen.
Також тілесні ушкодження отримав водій "ВАЗ" 1975 року народження та пасажири 1977, 1953 та 2009 року народження.
Потерпілих було доставлено до Миргородської центральної лікарні.
Поліція встановлює всі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває слідство.
Нагадаємо, в результаті ДТП у Харківській області загинули двоє людей.