В Полтавской области в результате ДТП травмированы 5 человек, среди которых ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В городе Миргород Полтавской области произошло ДТП, в котором были травмированы пять человек, среди которых малолетний ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, в Миргороде, 5 августа, около 16:30, на улице Хорольской произошло столкновение автомобилей Volkswagen Jetta и “ВАЗ-21093”.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 24-летний водитель Volkswagen.
Также телесные повреждения получил водитель “ВАЗ” 1975 года и пассажиры 1977, 1953 и 2009 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Миргородскую центральную больницу.
Полиция устанавливает все причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.
Напомним, в результате ДТП в Харьковской области погибли два человека.