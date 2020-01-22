На Полтавщині у школі померла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Полтавській області правоохоронці встановлюють обставини смерті неповнолітньої в одній із шкіл Кременчуцького району. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 22 січня, до Кременчуцького районного відділення поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря швидкої медичної допомоги, що в приміщенні однієї із шкіл району в присутності медиків померла 14-річна школярка.
На місці події працює слідчо - оперативна група поліції. Тіло дитини направлено на судово- медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, в окупованому Криму під час уроку географії учень 10-класу помер від серцевого нападу.