В Полтавской области в школе умер ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Полтавской области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней в одной из школ Кременчугского района. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 22 января, в Кременчугское районное отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в помещении одной из школ района в присутствии медиков умерла 14-летняя школьница.
На месте происшествия работает следственно - оперативная группа полиции. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.
Напомним, в оккупированном Крыму во время урока географии ученик 10 класса умер от сердечного приступа.