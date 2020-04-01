На Полтавщині у дочки хворої на COVID-19 жінки виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У дочки хворої на COVID-19 жінки на Полтавщині теж виявили коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської ОДА, передає УНН.
Так, станом на 1 квітня у Полтавській області є два лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, що дочка 68-річної кременчужанки, у якої виявили коронавірус минулого тижня, теж здала аналізи.
“Маємо результати лабораторного дослідження ПЛР. Вони позитивні. Як виявилося, жінка приїхала з Польщі на початку березня. Про це стало відомо лише тоді, коли захворіла її мама. Нині в дочки відсутні симптоми захворювання, вона перебуває вдома на самоізоляції”, - повідомив голова ОДА.
Також у Полтавській області очікують результати ПЛР-тестів у 13 людей.
На самоізоляції перебуває 2049 осіб, 737 полтавців уже успішно її завершили.
Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.