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На Полтавщині у дочки хворої на COVID-19 жінки виявили коронавірус

На Полтавщині у дочки хворої на COVID-19 жінки виявили коронавірус

Київ • УНН

 • 20561 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У дочки хворої на COVID-19 жінки на Полтавщині теж виявили коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської ОДА, передає УНН.

Так, станом на 1 квітня у Полтавській області є два лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів, що дочка 68-річної кременчужанки, у якої виявили коронавірус минулого тижня, теж здала аналізи.

“Маємо результати лабораторного дослідження ПЛР. Вони позитивні. Як виявилося, жінка приїхала з Польщі на початку березня. Про це стало відомо лише тоді, коли захворіла її мама. Нині в дочки відсутні симптоми захворювання, вона перебуває вдома на самоізоляції”, - повідомив голова ОДА.

Також у Полтавській області очікують результати ПЛР-тестів у 13 людей.

На самоізоляції перебуває 2049 осіб, 737 полтавців уже успішно її завершили.

Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.

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