В Полтавской области у дочери больной COVID-19 женщины обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. У дочери больной COVID-19 женщины в Полтавской области тоже обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА, передает УНН.
Так, по состоянию на 1 апреля в Полтавской области есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал, что дочь 68-летней кременчужанки, у которой обнаружили коронавирус на прошлой неделе, тоже сдала анализы.
"Есть результаты лабораторного исследования ПЦР. Они положительные. Как оказалось, женщина приехала из Польши в начале марта. Об этом стало известно только тогда, когда заболела ее мама. Сейчас у дочери отсутствуют симптомы заболевания, она находится дома на самоизоляции", - сообщил председатель ОГА.
Также в Полтавской области ожидают результаты ПЦР-тестов 13 человек.
На самоизоляции находится 2049 человек, 737 полтавчан уже успешно ее завершили.
Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.