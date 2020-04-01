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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69500 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81935 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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В Полтавской области у дочери больной COVID-19 женщины обнаружили коронавирус

В Полтавской области у дочери больной COVID-19 женщины обнаружили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 20561 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. У дочери больной COVID-19 женщины в Полтавской области тоже обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА, передает УНН.

Так, по состоянию на 1 апреля в Полтавской области есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал, что дочь 68-летней кременчужанки, у которой обнаружили коронавирус на прошлой неделе, тоже сдала анализы.

"Есть результаты лабораторного исследования ПЦР. Они положительные. Как оказалось, женщина приехала из Польши в начале марта. Об этом стало известно только тогда, когда заболела ее мама. Сейчас у дочери отсутствуют симптомы заболевания, она находится дома на самоизоляции", - сообщил председатель ОГА.

Также в Полтавской области ожидают результаты ПЦР-тестов 13 человек.

На самоизоляции находится 2049 человек, 737 полтавчан уже успешно ее завершили.

Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

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